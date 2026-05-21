Ініціатива на полі бою переходить до ЗСУ: в ISW оцінили нещодавні успіхи України

Сили оборони повертають тактичну ініціативу на різних напрямках фронту після низки контрнаступів. Здобутки України прирівнюють до успіхів під час Курської операції у серпні 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 20 травня.

Дивіться також Україна показує успіхи на одному із напрямків фронту: звіт та оновлені карти ISW

Які успіхи України на фронті?

Аналітики повідомили, що Сили оборони України здобувають наразі найбільших успіхів на фронті після операції у Курській області.

Зокрема, військові повернули частину Куп'янська після боїв, що тривали з кінця 2025 року. Також взимку та навесні 2026 року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних метрів територій на південних напрямках. А в кінці травня 2026 року – кілька сіл у західній частині Запорізької області.

Зазначається, що контратаки ЗСУ на півдні створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки проти весняно-літнього наступу росіян. Це поставило Росію перед вибором: перекидати сили для захисту від контратак чи зосереджувати ресурси для штурмів на пріоритетних напрямках.

Крім того, посилились українські удари середньої дальності по логістиці, техніці та живій силі російської армії. Відповідні атаки дронів ускладнило здатність ворога наступати.

Так, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на травень 2026 року кількість наступальних дій України за добу перевищує російські показники.

Успіхи Сил оборони на фронті пов'язують також зі зниженням бойової потужності Росії, що впливає на її здатність підтримувати наступи. Тому Сили безпілотних систем не зупиняються і прагнуть, щоб лише у травні російська армія втратила 34 тисячі окупантів. І це лише удари дронами, не враховуючи втрат від артобстрілів, ударів по тилу, бойових та непідтверджених втрат.

Українські війська, ймовірно, ще більше розширять свою ударну кампанію середньої дальності та продовжать контратаки на вразливих ділянках лінії фронту, що може ще більше перешкоджати наступальним операціям Росії,

– прогнозують аналітики.

Останні новини з фронту

Міноборони України планує розширювати дронові підрозділи та впроваджувати нові технології для ефективнішої роботи на фронті. Боєць "Азову" – "Рішала" в інтерв'ю для 24 Каналу висловив сумнів, що збільшення кількості відповідних екіпажів не гарантує кращі результати. За його словами, потрібно розвивати усю систему.

Водночас військовий оглядач Давид Шарп вважає, що телевізійне керування дронами допомагає Україні ефективно знищувати важливі російські цілі, зокрема ППО. Особливо це результативно при масовому використанні такого зв'язку.