Про те, як можна збільшити втрати Росії у війні з Україною розповів боєць "Азову" – "Рішала" в інтерв'ю для 24 Каналу.

Як Міноборони планує збільшити кількість ліквідованих росіян?

Українське оборонне відомство намагається збільшити використання дронів, які будуть знищувати росіян. Зокрема, за заявами Міноборони сучасна стратегія передбачає не лише збільшення кількості безпілотників, а й розширення штату операторів та технічного персоналу, без якого повноцінна робота систем БпЛА неможлива.

Проте, як зазначає "Рішала", окремі екіпажі нині змушені працювати практично безперервно, що призводить до перевантаження, вигорання та зниження ефективності бойової роботи. Крім того, значна частина персоналу залучена не лише до управління дронами, а й до їхньої підготовки, налаштування, транспортування та тестування перед застосуванням.

Військовий підкреслює, що просте нарощування кількості екіпажів не гарантує автоматичного підвищення результативності, якщо не розвивати всю систему забезпечення в комплексі. Саме тому акцент робиться на масштабуванні наявних рішень і паралельному вдосконаленні підготовки кадрів.

Окремо "Рішала" наголошує на тактиці "знищення ворога на підході", яка є ключовою в умовах сучасної війни. Йдеться про створення так званої "сірої зони", що має не допустити прямого контакту ворожої піхоти з українськими позиціями.

Такий підхід вважається пріоритетним, оскільки саме піхота першою стикається з противником у складних умовах, забезпечує спостереження та передачу інформації, особливо за поганої видимості чи складної погоди. Військовий підкреслює, що ефективне стримування противника на відстані є одним із ключових факторів стабільності оборони.

Чому дрони допомагають тримати оборону?

Безпілотні літальні апарати стали ключовим елементом сучасної оборони, адже компенсують нестачу артилерії, забезпечують постійну розвідку та дозволяють знищувати противника ще на підходах до позицій. Масове застосування FPV-дронів і квадрокоптерів перетворило війну на технологічне протистояння, де вирішальними стають точність і швидкість реагування.

Дрони забезпечують цілодобове спостереження за полем бою, виявляючи переміщення техніки та штурмових груп, у тому числі вночі або в складних умовах. Це дає змогу завчасно реагувати на загрози та ефективно координувати оборону.

FPV-дрони виконують роль "кишенькової артилерії", знищуючи техніку, укриття та живу силу з високою точністю і низькою вартістю. Також вони застосовуються для дистанційного мінування та ускладнення дій противника. Окремо важкі дрони підтримують піхоту, доставляючи боєприпаси та необхідні ресурси на передову.

Росія активно нарощує виробництво дронів

Не лише Україна нарощує кількість дронів. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що Росія активно розширює свої підрозділи безпілотних систем і швидко адаптується до "дронової війни". За останні місяці кількість військових, залучених до роботи з БпЛА, зросла до понад 114 тисяч, і до кінця року може сягнути 168 тисяч або навіть більше, за оцінками української розвідки.

Крім кількості БпЛА, Росія вдосконалює вже ті, які активно використовує на фронті. Зокрема, позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські дрони типу "Ланцет" почали функціонувати в режимі повного радіомовчання, щоб ускладнити їхню ідентифікацію. Ці безпілотники інтегрують автономні елементи наведення, використовуючи штучний інтелект і технології Nvidia.