На багатьох ділянках фронту – важкі бої, але ініціатива за Україною, – розвідка Британії

Станом на 8 червня на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. Однак ініціативу тримає Україна.

Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, окупанти все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше.

Зверніть увагу Ініціатива на нашому боці, – військовий про бої та настрій росіян на Бахмутському напрямку

На багатьох ділянках фронту тривають важкі бої

У розвідці розповіли, що на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. Однак Україна тримає ініціативу.

Ймовірно, російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше: чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року,

– зауважили експерти.

Окрім цього, розвідники наголосили, що до 7 червня рівень повені продовжував зростати в нижній частині Дніпра після підриву Каховської дамби. Однак, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня.

"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", – додали у британській розвідці.

Епіцентром бойових дій залишається Схід

Нагадаємо, що Ганна Маляр повідомляла, що на Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. Так, вже маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1 100 метрів.

Російський ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі противник стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

За словами Маляр, вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії, задіює десантно-штурмові загони.

Маляр наголосила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.