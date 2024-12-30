Росіяни просунулися поблизу Покровська та Кам'янського: огляд фронту ISW

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія продовжує наступати на українські території, однак Сили оборони України дають мужню відсіч окупантам.

Інститут вивчення війни опублікував новий звіт про події на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Огляд ситуації на фронті

У Курській області російська армія наступає на позиції українських Сил оборони, але наразі немає підтверджених наступів.

області російська армія наступає на позиції українських Сил оборони, але наразі немає підтверджених наступів. 29 грудня російські війська продовжували атакувати поблизу Гатища та Вовчанська у Харківській області, однак їм не вдалося просунутися.

та у однак їм не вдалося просунутися. У Луганській області триває наступ окупантів на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого наступу немає. Російські сили також продовжили атакувати на схід від Куп'янська, поблизу Петропавлівки та Кучерівки.

Бойові дії в Україні за 29 грудня / Карти ISW