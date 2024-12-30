Росіяни просунулися поблизу Покровська та Кам'янського: огляд фронту ISW
30 грудня 2024, 03:40Читать новость на русском
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія продовжує наступати на українські території, однак Сили оборони України дають мужню відсіч окупантам.
Інститут вивчення війни опублікував новий звіт про події на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Огляд ситуації на фронті
- У Курській області російська армія наступає на позиції українських Сил оборони, але наразі немає підтверджених наступів.
- 29 грудня російські війська продовжували атакувати поблизу Гатища та Вовчанська у Харківській області, однак їм не вдалося просунутися.
- У Луганській області триває наступ окупантів на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого наступу немає. Російські сили також продовжили атакувати на схід від Куп'янська, поблизу Петропавлівки та Кучерівки.
Бойові дії в Україні за 29 грудня / Карти ISW
- На Донеччині російські війська продовжують наступ в напрямку Часового Яру. Там наразі також немає підтверджених успішних наступів. Окрім цього, росіяни продовжують наступати в напрямку Торецька.
- Російська армія 29 грудня продовжила наступ та просунулася в Покровську. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти просунулися в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та на схід до Новоєлизаветівки.
- Російські війська наступають поблизу Курахового. Проте наразі там не зафіксовано просувань. Схожа ситуація спостерігається на Вугледарському напрямку.
- Окупанти нещодавно просунулися і продовжили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що росіяни просунулися до центру Кам'янського.
- Російські війська також продовжили наступ на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але жодного підтвердженого наступу немає.