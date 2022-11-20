Ми перейшли з Харківської операції на Лиманську, – у ЗСУ розповіли про ситуацію на Сході

Найскладніша ситуація на фронті нині зберігається на Сході України. Водночас ЗСУ перейшли там із Харківської операції на Лиманську та продовжують звільняти від росіян нашу землю.

Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що воїни ЗСУ продовжують крок за кроком звільняти нашу землю, роблячи це філігранно й максимально зберігаючи наш особовий склад та техніку.

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Які напрямки на Сході атакують росіяни

Череватий зазначив, що Схід України залишається епіцентром бойових бій. Найбільше ворог намагається атакувати насамперед Бахмутський та Авдіївський напрямки, де зосередив серйозні сили та засоби.

Проте, незважаючи на всі ці зусилля, вже більш ніж 4 місяці наші підрозділи тримають там оборону й не дають пройти ворогу далі. Там триває позиційна війна з вигином іноді трохи в той чи інший бік по місцевості,

– заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він наголосив, що російські окупанти досі не можуть досягти там суттєвого прогресу, хоч уже понад 4 місяці фактично здійснюють щодобові штурмові дії, супроводжуючи все постійним вогнем ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танковими атаками, ударами мінометів та авіації.

Що відбувається зараз на Луганщині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що після Харківської операції наші захисники остаточно перехопили ініціативу в росіян. Загалом втеча окупантів із Херсона – це черговий доказ цього, якщо брати до уваги Південь нашої країни.

На Сході ми пішли після Харківської операції на Лиманську і потім тиснемо їх потроху на Луганщині, перекрили вогнем трасу Р-66, зайняли вже 12 населених пунктів,

– сказав Череватий.

За його словами, там триває планова рутинна робота, враховуючи те, що війська пройшли дві серйозні операції, а також, з огляду на наявність сил та засобів і погодні умови. Воїни ЗСУ продовжують крок за кроком звільняти нашу землю, роблячи це доволі філігранно, максимально зберігаючи наш особовий склад та техніку, оскільки окупанти все-таки встигли закріпитися на окремих ділянках.

Ми там завдаємо, як і по всій лінії, щодобові удари по ворогу артилерією й авіацією. Особливо вирізняє наш стиль від їхнього те, що в нас є високоточні засоби ураження такі, як HIMARS, як снаряди Excalibur та деякі інші види,

– заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Тому, наголосив він, ми намагаємося точно уражати склади, штаби та великі скупчення техніки й особового складу противника, щоб мати об'єктивний контроль та розуміти, яка ситуація складається.

Як ЗСУ відвойовують окуповані території Донеччини

Череватий зауважив, що на Донеччині фактично залишаються лише два напрямки, де російські окупанти мають ініціативу та сконцентрували всі наявні у них засоби ураження й намагаються прорвати нашу оборону. Це дуже велике напруження на наші підрозділи, які там перебувають.

Це просто щоденний героїзм, подвиг, щоб не дати прорвати всі сили оборони. Це Збройні Сили України, Національна гвардія, територіальна оборона, інші роди та види військ. Проте ворог не здатен це зробити, і головним наслідком для ворога є те, що він зазнає непомірних втрат, як для війни XXI століття,

– сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Тому що, додав він, втрати Росії наразі становлять більш ніж 84 тисячі вбитих окупантів та безліч знищеної чи взятої як трофей техніки. Після цього російську армію вже не можна називати не лише другою в світі, а й загалом сучасною. Натомість ЗСУ демонструють володіння новими тактиками ведення бою й діють, максимально використовують усі наявні сили та засоби та маневрують ними, не даючи ворогу завдавати по нас ударів.

Яка ситуація на фронті в Україні: коротко