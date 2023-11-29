Амбіції Росії та примус писати "лист солдату" на окупованих територіях: хронологія 644 дня війни

Українські захисники утримують позиції на фронті та дають ворогу гідну відсіч. Водночас ситуація залишається непростою, хоча наші воїни також ведуть контрнаступальні дії на декількох напрямках.

Україна простоїть Росії у повномасштабній війні вже 644 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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