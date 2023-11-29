Амбіції Росії та примус писати "лист солдату" на окупованих територіях: хронологія 644 дня війни
Українські захисники утримують позиції на фронті та дають ворогу гідну відсіч. Водночас ситуація залишається непростою, хоча наші воїни також ведуть контрнаступальні дії на декількох напрямках.
Україна простоїть Росії у повномасштабній війні вже 644 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях так звані "вчителі" роспропаганди надиктовують школярам початкових класів "листи солдатам", адресовані загарбникам. Президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні. Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає 36,66 трильйона рублів ($412,5 мільярда) державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі 1,6 трильйона рублів ($9,25 мільярда). За даними аналітиків, все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на оборонку, оскільки Кремль покладається на регіональні бюджети і приватні бізнес-структури, щоб збільшити фінансування поточних військових зусиль. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Джонс припустив, коли Україна зможе отримати відповідь, як вийти з глухого кута у війні. За словами генерала, це може статися вже у лютому 2024 року. Саме тоді має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки. За словами Джонса, ця подія покаже, куди рухається Україна разом зі своїми союзниками. На в'їзді до міста Перемишля та в прикордонному населеному пункті Медика приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Вони фактично перекрили рух транспорту, протестуючи проти дій польських перевізників. Президент Чехії Петр Павел висловився щодо амбіцій Росії на міжнародній арені. Так, він заявив, що Росія могла б легко захопити кілька країн ЄС, якби їй дозволили це зробити. Чеський очільник також зазначив, що країна-агресорка зараз становить найбільш значну і безпосередню загрозу європейській безпеці. За словами Павела, Росія також загрожує і союзникам по Північноатлантичному Альянсу. Якщо це буде дозволено, Росія без вагань захопить регіони колишнього Східного блоку,
На ТОТ загарбники примушують дітей писати листи окупантам – спротив
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Українські водії перекрили дороги у польських містах
Президент Чехії розповів про амбіції Росії
– сказав він.
За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях так звані "вчителі" роспропаганди надиктовують школярам початкових класів "листи солдатам", адресовані загарбникам.
Президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні.
Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає 36,66 трильйона рублів ($412,5 мільярда) державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі 1,6 трильйона рублів ($9,25 мільярда).
За даними аналітиків, все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на оборонку, оскільки Кремль покладається на регіональні бюджети і приватні бізнес-структури, щоб збільшити фінансування поточних військових зусиль.
Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Джонс припустив, коли Україна зможе отримати відповідь, як вийти з глухого кута у війні. За словами генерала, це може статися вже у лютому 2024 року.
Саме тоді має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки. За словами Джонса, ця подія покаже, куди рухається Україна разом зі своїми союзниками.
На в'їзді до міста Перемишля та в прикордонному населеному пункті Медика приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Вони фактично перекрили рух транспорту, протестуючи проти дій польських перевізників.
Президент Чехії Петр Павел висловився щодо амбіцій Росії на міжнародній арені. Так, він заявив, що Росія могла б легко захопити кілька країн ЄС, якби їй дозволили це зробити.
Чеський очільник також зазначив, що країна-агресорка зараз становить найбільш значну і безпосередню загрозу європейській безпеці. За словами Павела, Росія також загрожує і союзникам по Північноатлантичному Альянсу.
Якщо це буде дозволено, Росія без вагань захопить регіони колишнього Східного блоку,