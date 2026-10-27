Росія далека від окупації Донбасу: військовий оцінив ситуацію на фронті

Дедлайни Путіна щодо повної окупації Донбасу переносилися вже щонайменше з десяток разів. Сили оборони роблять усе можливе, аби хворі фантазії російського диктатора не здійснилися.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, саме Донецька область залишається найгарячішою ділянкою фронту з найбільшою кількістю бойових зіткнень.

Яка ситуація на Донеччині?

Як наголосив Мусієнко, глобальна мета Путіна – повністю захопити Донбас. Цьогоріч Сили оборони здійснили низку важливих кроків, які не дали можливості окупантам суттєво просунутися вперед. Ворог намагався просуватися в напрямку Слов'янська, однак цей задум повністю провалився.

Перший крок – це таки контрнаступальна операція "Вівальді", яка унеможливила фактично для росіян оперативний прорив. Оперативний прорив, який полягав у тому, щоб наблизитися безпосередньо до загроз Слов'янську з півночі і навіть прориватися вглиб Харківщини,

– наголосив Мусієнко.

На півдні Донеччини окупанти тиснуть на Добропільському напрямку, проте зазнають величезних втрат без жодного помітного успіху. За зведеннями Генерального штабу ЗСУ, щоденні втрати росіян на фронті вже часто виходять на показник у понад 1500 – 2000 за добу.

Позитивні результати захисники демонструють і на Харківщині. Завдяки успішній операції "Велес" на Куп'янському напрямку вдалося посунути загарбників та суттєво покращити тактичне положення.

Військовий прокоментував ситуацію на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на 27 жовтня Росія втратила понад 1 мільйон 581 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 12448 танків, 25609 бойових броньованих машин, 51563 артилерійські системи, 1727 засобів ППО тощо.