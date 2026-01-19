Шукають "шпаринку", – військовий припустив, куди спробують далі "пролізти" росіяни
- Ворог намагається тиснути на багатьох ділянках фронту. Йдеться навіть про прикордоння.
- Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов розповів про одну з проблем окупантів.
Російські окупанти фактично тиснуть по всій лінії фронту. Їм важливо знайти "шпаринку", яку потім вони закидують особовим складом.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що йдеться не лише про ті ділянки фронту, які зараз на слуху, але й про прикордонні ділянки. Сили оборони України також ретельно моніторять, що відбувається на кордоні.
Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка теперішня проблема Росії?
Як наголосив Сазонов, ресурси російських окупантів насправді не є нескінченними, як вони люблять про це розповідати. Їх дійсно багато. Але їм не вистачає сил, аби швидко виконати усі завдання.
Вони пробують тиснути скрізь. Де знайдуть "шпаринку" – туди й будуть лізти. Але в них не вистачає сил на усі завдання. Ось зараз на Гуляйполі їм не вистачає особового складу. Мусять перекидати з Херсонщини,
– сказав Сазонов.
Росія також тиснуть в напрямку Костянтинівки Донецької області. Але у них немає ресурсів для повноцінного напрямку на цій ділянці, доки вони лізуть на Покровському напрямку.
Втрати Росії на війні: коротко
- Станом на 19 січня Росія втратила понад 1 мільйон 227 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11573 танки, 23922 бойові броньовані машини, 36333 артилерійські системи, 1617 РСЗВ тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати ворога за останні роки. Упродовж 2024 – 2025 року Росія втратила вбитими та пораненими понад 850 тисяч особового складу.
- Спецпризначенці СБУ знищили російської ППО на 4 мільярди доларів за 2025 рік. Зокрема серед уражених об'єктів були важливі для ворога комплекси С-300 та С-400.