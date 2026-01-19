Шукають "шпаринку", – військовий припустив, куди спробують далі "пролізти" росіяни

Російські окупанти фактично тиснуть по всій лінії фронту. Їм важливо знайти "шпаринку", яку потім вони закидують особовим складом.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що йдеться не лише про ті ділянки фронту, які зараз на слуху, але й про прикордонні ділянки. Сили оборони України також ретельно моніторять, що відбувається на кордоні.

Яка теперішня проблема Росії?

Як наголосив Сазонов, ресурси російських окупантів насправді не є нескінченними, як вони люблять про це розповідати. Їх дійсно багато. Але їм не вистачає сил, аби швидко виконати усі завдання.

Вони пробують тиснути скрізь. Де знайдуть "шпаринку" – туди й будуть лізти. Але в них не вистачає сил на усі завдання. Ось зараз на Гуляйполі їм не вистачає особового складу. Мусять перекидати з Херсонщини,

– сказав Сазонов.

Росія також тиснуть в напрямку Костянтинівки Донецької області. Але у них немає ресурсів для повноцінного напрямку на цій ділянці, доки вони лізуть на Покровському напрямку.

