Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки, – DeepState
- Російські війська поширюють відео з Великої Новосілки, маніпулюючи інформацією про повний контроль, хоча реально контролюють лише частину міста.
- Аналітики DeepState повідомляють, що ситуація в районі залишається складною, з активним тиском з півдня та зі сторони Времівки.
- На Донецькому напрямку ворог просунувся у Великій Новосілці, а також біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки.
- Фіксується просування окупантів біля Макіївки у Луганській області та біля Табаївки і Западного на Харківщині.
Російські війська продовжують просуватися у Великій Новосілці. Противник вже фіксується у центрі міста
Аналітики DeepState оглядають відео російських військових, їх заяви про повне взяття міста не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація у Великій Новосілці
Російські війська поширюють кадри з Великої Новосілки, маніпулюючи інформацією про повний контроль над селищем. Насправді це не відповідає дійсності: ворог досяг успіху лише на східних околицях і зайняв невелику частину центральних вулиць, де було знято їхні відео.
Також росіяни посилюють тиск із півдня та зі сторони Времівки, активно застосовуючи піхоту та техніку.
Ситуація в районі селища залишається складною. Можна припустити, що битва за Велику Новосілку наближається до завершення, констатують аналітики.
Нагадаємо, за даними DeepState, за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано просування ворога у селищі Велика Новосілка, а також біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки. Також фіксується просування окупантів біля Макіївки у Луганській області та біля Табаївки і Западного на Харківщині.