Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки, – DeepState

Російські війська продовжують просуватися у Великій Новосілці. Противник вже фіксується у центрі міста

Аналітики DeepState оглядають відео російських військових, їх заяви про повне взяття міста не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація у Великій Новосілці

Російські війська поширюють кадри з Великої Новосілки, маніпулюючи інформацією про повний контроль над селищем. Насправді це не відповідає дійсності: ворог досяг успіху лише на східних околицях і зайняв невелику частину центральних вулиць, де було знято їхні відео.

Також росіяни посилюють тиск із півдня та зі сторони Времівки, активно застосовуючи піхоту та техніку.

Ситуація в районі селища залишається складною. Можна припустити, що битва за Велику Новосілку наближається до завершення, констатують аналітики.

Нагадаємо, за даними DeepState, за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано просування ворога у селищі Велика Новосілка, а також біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки. Також фіксується просування окупантів біля Макіївки у Луганській області та біля Табаївки і Западного на Харківщині.