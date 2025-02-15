Є лічені хвилини на завдання: відео бойової роботи оборонців Харківщини

Роти вогневої підтримки 228 батальйону 127 ОБр ТрО використовують для бойової роботи саморобну установку "Град". Екіпаж стає мішенню для ударів росіян, тому у наших оборонців є лічені хвилини на виконання завдання.

Тому для безпеки дуже важлива напрацьованість. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко пояснила 24 Каналу, що за короткий час нашим захисникам потрібно виїхати з вогневих позицій.

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"Є лічені хвилини, щоб дістатися по відсутності доріг. У цей час треба налаштуватися, коригуватися, якщо потрібно, то провести повторні удари по ворогу, якщо дають дозвіл. І потім так само дуже швидко виїхати з цих вогневих позицій", – сказала вона.

Росіяни залишили багато "ленд-лізу"

Анна Черненко зазначила, що представники роти вогневої підтримки 228 батальйону 127 ОБр ТрО були у територіальній обороні Харківщини. Зараз вони географічно знову повернулися в область. Установку "Град", на якій вони здійснювали бойову роботу, зробили самостійно.

Хлопці використали те, що росіяни кинули, коли тікали, коли був наш контрнаступ. Щось з такого "ленд-лізу", як вони самі говорить, було змонтовано, зварено ними самостійно і перевірено вже роботою. Працює це успішно, вдало. Вони готові ще виготовляти такі саморобні установки,

– підкреслила вона.

Боєць роти вогневої підтримки 228 батальйону 127 ОБр ТрО Ярослав "Бограч" розповів, що така установка дає хороший результат. За його словами, вони завжди на ходу.

"У нас ще є у запасі такі труби. Може, ще такого "звєря" зробимо. Усе у процесі. Результативна машинка, насипає, як паливо. Коли окупанти відступали з Харківської області, вони нам дуже багато "ленд-лізу" залишили. Ми "повертаємо їхнє", – поділився боєць Роман "Рокс".

Командир Іван розповів, що це така зброя, яка може завдати певної шкоди ворогу та посилити впевненість захисників. Це вже наша п'ята машина, в якій щоразу по-новому щось переробляли.

Тобто є ідея в голові. Ми починаємо її втілювати. У процесі того, як ми її втілюємо, бачимо якісь баги, виправляємо їх. Але ми вже переходимо в новий формат зовсім,

– пояснив він.

Кореспондентка додала, що бійці говорять, що зараз є певні напрацьовані зразки. Однак наразі вони не готові їх показувати.