Поэтому для безопасности очень важна наработанность. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко объяснила 24 Каналу, что за короткое время нашим защитникам нужно выехать с огневых позиций.

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"Есть считанные минуты, чтобы добраться по отсутствию дорог. В это время надо настроиться, корректироваться, если нужно, то провести повторные удары по врагу, если дают разрешение. И потом так же очень быстро выехать из этих огневых позиций", – сказала она.

Россияне оставили много "ленд-лиза"

Анна Черненко отметила, что представители роты огневой поддержки 228 батальона 127 ОБр ТрО были в территориальной обороне Харьковщины. Сейчас они географически снова вернулись в область. Установку "Град", на которой они осуществляли боевую работу, сделали самостоятельно.

Парни использовали то, что россияне бросили, когда убегали, когда было наше контрнаступление. Что-то из такого "ленд-лиза", как они сами говорит, было смонтировано, сварено ими самостоятельно и проверено уже работой. Работает это успешно, удачно. Они готовы еще изготавливать такие самодельные установки,

– подчеркнула она.

Боец роты огневой поддержки 228 батальона 127 ОБр ТрО Ярослав "Бограч" рассказал, что такая установка дает хороший результат. По его словам, они всегда на ходу.

"У нас еще есть в запасе такие трубы. Может, еще такого "зверя" сделаем. Все в процессе. Результативная машинка, насыпает, как топливо. Когда оккупанты отступали из Харьковской области, они нам очень много "ленд-лиза" оставили. Мы "возвращаем их", – поделился боец Роман "Рокс".

Командир Иван рассказал, что это такое оружие, которое может нанести определенный вред врагу и усилить уверенность защитников. Это уже наша пятая машина, в которой каждый раз по-новому что-то переделывали.

То есть есть идея в голове. Мы начинаем ее воплощать. В процессе того, как мы ее воплощаем, видим какие-то баги, исправляем их. Но мы уже переходим в новый формат совсем,

– объяснил он.

Корреспондентка добавила, что бойцы говорят, что сейчас есть определенные наработанные образцы. Однако пока они не готовы их показывать.