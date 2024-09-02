Вже кілька разів змінювали тактику: офіцер ЗСУ пояснив дії росіян на Харківщині

У Харківській області російські окупанти інтенсивно діють. Ворог намагається знаходити резерви та проводити ударно-штурмові дії різними тактиками. Ворог не відмовляється від намірів щодо Харкова.

Загарбники намагаються тиснути на Харківщині, але успіху не мають, ініціатива перебуває на боці ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Якщо казати про характер дій противника, то він залишається на рівні високо інтенсивного. Ворог намагається відшукувати резерви та проводити ударно-штурмові дії різними тактиками", – сказав він.

Тактики ворога

Юрій Федоренко зазначив, що останні два місяці ворог не вчиняв жодних дії із залученням легко броньованої, броньованої техніки. Переважно застосовував, зокрема, двоколісні мотоцикли. Тому що під час Харківської наступальної операції ворога приблизно 80% його легко броньованої та броньовано. техніки було або пошкоджено, або вщент знищено на полі бою.

Майже 3 тижні тому росіяни здійснювали штурмові дії із залученням суттєвої кількості броньованої техніки – 12 одиниць у короткому відрізку часу. Загарбники одразу пішли у смугу відповідальності деяких бригад, які тримають відтинок.

Основна ціль цих операцій – максимально оперативно закинути штурмову піхоту до передньої лінії бойового зіткнення. Але у той день Силам оборони вдалося знищити 10 одиниць броньованої техніки, 2 – пошкодити. Штурмова піхота, яка спішилась частково, була знищена об'єднаним вогнем Сил оборони. Це і гармати, і протитанкові засоби, і стрілецька індивідуальна зброя,

– пояснив командир.

Згодом ворог знову перейшов до тактики пішого накопичення. До прикладу, 1 вересня вчиняв ударно-штурмові дії із залученням танчика та декількох БМП. У результаті танчик згорів на полі бою від влучання FPV-батальйону "Ахілес". Також дві одиниці були пошкоджені.

"Тому на цей момент можна констатувати, що ворог так чи інакше від намірів щодо Харкова не відмовляється, намагається тиснути, але успіху не має. Ініціатива перебуває повною мірою у руках Сил оборони", – наголосив Федоренко.

Щодо всієї України ворог, розуміючи, що йде похолодання, намагається посилити терор проти цивільного населення. Зокрема, об'єктів критичної інфраструктури. Нашу територію накриває шквалом ворожих ракет, безпілотників та інших засобів.