Поки немає паритету в авіації та артилерії: що може переламати ситуацію на користь ЗСУ

Російські окупанти мають перевагу в авіації та артилерії. Тому для українських захисників потрібні шляхи та можливості, щоб мати перевагу у чомусь.

Тому Україні потрібен паритет на полі бою хоча б в елементах вогневого ураження. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Як досягнути паритету

Владислав Селезньов зазначив, що чим далі, тим більше українська армія починає використовувати методики та алгоритми ведення війни четвертого покоління, коли замість людей більше воює техніка, безпілотні платформи. Зокрема, дрони-камікадзе, ударні, розвідувальні БпЛА, FPV-дрони.

Безпілотники неспроможні замінити артилерію, але можуть частково компенсувати. Однак лише за допомогою комплексного поєднання різних типів вогневого ураження військові зможуть досягнути технологічної переваги на полі бою.

Я думаю, що певною мірою активне використання українською стороною дронів є компенсаторним механізмом. Нам все ще бракує артилерійських боєприпасів попри те, що працює чеська ініціатива, відбуваються певні поставки від наших американських партнерів, від інших країн. Однак артилерії у ворога поки що більше,

– сказав військовий експерт.

Також ворог має абсолютне панування в авіаційній компоненті. Тому Україна шукає шляхи та можливості, щоб мати перевагу в якихось елементах вогневого ураження.

"У нашому випадку мовиться про дрони. Але для того, щоб ми мали паритет на полі бою бодай в елементах вогневого ураження, нам потрібно інтенсифікувати виробництво на наших промислових потужностях озброєння та боєприпасів до нього", – вважає Селезньов.