Так само було під час оборони Києва: як ЗСУ вдалося втримати Покровськ

Сили оборони України змогли втримати Покровськ. Цьому сприяло те, що окупанти вперлися в українські оборонні споруди. Також на це вплинуло те, що з призначенням нового керівника ОСУВ "Хортиця" Михайла Драпатого наші бійці вбили клин у наступальні ряди ворога.

Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, так само було під час оборони Києва.

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"Замість того, щоб думати, як штурмувати Покровськ, вони змушені були вибивати цей клин. Це те, що було на Київщині під час оборони Києва. Вони не рухалися на Київ, а намагалися нас вибити з Мощуна. Ми намагаємося робити це зараз", – сказав він.

Зверніть увагу! Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку ворог зосереджує основні наступальні зусилля, однак фактично буксує на місці. Він наголосив, що головними завданнями Сил оборони залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках. Це завдання частково вдалося виконати, зокрема, щодо Покровського напрямку.

Ситуація залишається складною

Дмитро Жмайло зазначив, що ситуація є дуже складною. Загарбники зараз проводять накопичення. Ворог готував для Покровська велику кількість сил, накопичував цілу загальновійськову армію, однак зазнав величезних втрат.

Фактично з коліс, завдяки нашим військовим, зокрема, завдяки усій лінії дронів "Птахи Мадяра", "К-2", ми змогли перемолоти у такій наступальний потенціал ворога. Тому ситуація залишається важкою. Але те, що говорив Путін, що він цього року розіб'є українську армію, то росіяни далекі від цієї перспективи,

– підкреслив він.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться карту

Вкрай важливо, щоб українська армія накопичувала більше людей. Тут дуже важливий рекрутинг. Також виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці закликав українців не вірити російським ІПСО.