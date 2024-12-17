Чи може цей тиждень стати вирішальним: Світан розібрав загрозу для Покровська

Противник намагається просунутися до Покровська. Росіяни перебувають в декількох кілометрах від міста, а значить можуть діставати армійською артилерією та обстрілювати прилеглі до міста території мінометами.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що противник намагатиметься обстрілювати Покровськ КАБами, артилерією та заходити в місто за допомогою ДРГ.

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Окупанти хочуть просунутися до шахти

Згідно з прогнозом військового експерта, у Покровську може бути рівень боїв як були за Часів Яр. Однак оборону цього міста українські захисники тримають вже другий рік.

Покровськ – це великий населений пункт рівня Бахмута, з розгалуженою системою промзони. Ще далеко до того, аби росіяни взяли під вогневий контроль чи відрізали український гарнізон від забезпечення. До проблем катастрофічного рівня Покровську ще дуже далеко,

– вважає Світан.

Протягом найближчого тижня, зі слів військового експерта, з'ясовуватиметься розвиток подій в районі населеного пункту Шевченко, це південніше від Покровська. Росіяни, після того, як туди зайшли, створили потужний укріпрайон.

Противник намагатиметься рухатися далі, але, на думку Світана, навряд чи в Покровськ, ймовірніше, що прямуватиме на захід, аби просунутися до шахти "Красноармійська-Західна".

А вже звідти, користуючись промзоною, намагатиметься контролювати одну з доріг, це логістичний шлях, який забезпечує Покровський гарнізон,

– озвучив Світан.

Росіянам ще потрібно чимало часу, аби створити ці проблеми для українських військових, а поки що не видно в них наявності сил та засобів, додаткових резервів для цього.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Свій задум противник хоче реалізувати до кінця січня

Військовий експерт наголосив, що зараз є велика проблема в трикутнику "Покровськ – Курахове – Велика Новосілка". Росіяни це прекрасно розуміють і будуть намагатися підтиснути Покровськ і Курахівський гарнізон, аби вичавити його звідти.

Згодом – вирівняти лінію фронту по кордону Покровськ – Велика Новосілка, потім у ворога може з'явитися можливість заходити широкою дугою і пробувати вичавити український гарнізон в бік Добропілля.

Але на все це потрібні місяці, як мінімум, це все може розтягнутися до весни за умови, що росіяни знайдуть додаткові сили та засоби. Вони в них закінчуються,

– зауважив Світан.

Тому окупанти намагатимуться здійснити задумане до кінця січня. Ворог хоче встигнути до інавгурації Трампа, коли він офіційно вступить на посаду президента США і почне робити кроки для проведення переговорів та замороження бойових дій. Тому Росія зацікавлена до того часу захопити якомога більше українських територій.