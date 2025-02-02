У полку "Ахіллес" назвали головне завдання під Куп'янськом

На Куп’янському напрямку окупанти зосередили багато своїх бригад. У районі населених пунктів Кругляківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий ЗСУ не зазнають територіальних втрат.

Завдання українських захисників – триматись за лівий берег річки Оскіл, завдавати максимального ураження ворогу і не дозволяти йому рухатись. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

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"На Куп'янському напрямку ви бачите ситуацію. Фронт дуже великий. Працює багато бригад з нашого боку, з їхнього боку. Наразі наша відповідальність – це Кругляківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. На цьому напрямку ситуація зараз без територіальних втрат. Наше завдання – це триматись за лівий берег, завдавати максимального ураження ворогу і не давати йому рухатись", – сказав він.

У районі Глибоке – Липці ситуація перебуває повністю під контролем ЗСУ. Наші бійці спостерігають за пересуванням загарбників. Ворог має там досить великий контингент.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Росіяни тероризують цивільних

Олесь Маляревич зазначив, що щодо дронів протягом останнього року ситуація змінилась у кращий бік для української армії. Зараз наші бійці мають перевагу по багатьох позиціях, зокрема, FPV-дронах

По крилах дійсно є над чим працювати, але теж вже набагато краще, ніж було раніше. Тому завдяки підтримці українського народу, українського бізнесу, міжнародних партнерів ми маємо, над чим працювати і робимо це,

– підкреслив він.

Один із факторів, який впливає на застосування безпілотників – це погода. Зокрема, якщо це вітер, опади, туман, інколи мороз. Також це впливає на використання техніки, коли дуже волога погода. Тоді рухається піхота ворога. Крім того, росіяни постійно тероризують мирне населення.

"Ворог робить навчальні центри недалеко від тих місць, у населених пунктах, куди можна долетіти. Вони настільки вже оскаженіли, що використовують цивільні населені пункти для того, щоб тренувати своїх пілотів, тому що військової цілі набагато важче досягнути. Тобто вони по місцевих силах намагаються працювати", – додав заступник командира.