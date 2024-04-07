Кількість авіаударів зросла: у Нацгвардії розповіли, яке місто на Запоріжжі хоче захопити ворог

Російські окупаційні війська не полишають спроб відібрати українські території. Так, у Національній гвардії розповіли, який населений пункт в Запорізькій області загарбники хочуть захопити.

Зауважимо, в суботу, 6 квітня, Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Часів Яр залишається під контролем українських захисників. Усі спроби загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.

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Роботине в цілях ворога

Начальниця пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко розповіла, що протягом доби на Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області, де безпосередньо виконують бойові завдання нацгвардійці бригади "Спартан".

За її словами, противник продовжує нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах саме з цивільним населенням.

Вона зазначила, що за добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.

Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим військам дійсно важко щоденно, цілодобово відбивати ці штурми противника, тим паче, що ворог доволі часто змінює тактику,

– зазначила майор.

За її словами, з напрямку населеного пункту Новопрокопівка ворог використовує звичну тактику вже малих груп та інтенсивні штурмові навали з задіянням БМП, БТР і це здебільшого саме нічні атаки або під ранок.

Для ефективного наступу ворогу все ж таки необхідно пройти в тому числі і мінні поля. "Проте ми бачимо що штурмові групи максимально близько намагаються під'їхати до позицій саме на техніці", – розповіла Анастасія Кіріченко. Біля Вербового продовжують займатися покращенням тактичного положення і звідти відповідно здійснюють підвіз боєприпасів.

Яка ситуація на фронті