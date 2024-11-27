Цей напрямок вирішить долю війни, – полковник запасу сказав, звідки почнеться деокупація Криму

Доля війни в Україні, найімовірніше, вирішиться на одному напрямку. Саме цієї ділянки фронту стосуються стратегічні завдання як Сил оборони України, так і російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що зараз найінтенсивніші бої тривають на Сході України. Але по-справжньому все вирішуватиметься на іншому напрямку.

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Де буде вирішуватися доля війни

Як переконаний Грабський, саме на Півдні України буде вирішуватися уся доля війни. Стратегічна ціль України – звільнення Півдня та вихід до Криму з подальшим його визволенням. Ціль окупантів – перекинути бойові дії на правобережжя України з подальшим просуванням, повною окупацією та знищенням українців.

Територія між Запоріжжям до Кам'янського є найкоротшим напрямком для досягнення мети окупантів. Найімовірніше, з часом вони пробуватимуть тиснути на Запорізькому напрямку.

Зараз ворог здійснює штурмові дії, аби вирівняти лінію фронту. Хочуть забрати той самий виступ з Роботиного. Це пояснює, чому ми не бачимо ознак підготовки наступальних угруповань, які могли б здійснити наступальну операцію на Запоріжжя. Ми бачимо, що противник концентрується, аби покращити тактичні позиції,

– сказав Грабський.

Україні ж, якщо колись буде достатня кількість ресурсів, важливо таки перерізати сухопутний коридор до Криму, а потім звільнити півострів. Це як дозволить розширити нашій державі морську торгівлю, так і суттєво вдарить по самій Росії.

Додамо, що окупанти активізувалися на Времівському напрямку у Запорізькій області. Наразі не йдеться про масштабні наступальні дії.