Військовий чесно відповів, чи є загроза просування росіян на Дніпропетровщині

Від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю російських окупантів відділяє менше ніж 3 кілометрів. Ворог постійно намагається маневрувати.

Однак зараз дії росіян на Дніпропетровщині не становить жодної загрози для регіону. Таку думку 24 Каналу озвучив командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф".

Читайте також Фейк про вихід росіян на кордон Дніпропетровщини: у DeepState пояснили, що на російському фото

"На мою думку, це у певний спосіб і демонстративні дії. Враховуючи те, що ми чуємо і про п'яту, і шосту область, яку ворог хоче включити в переговорний процес. Це може бути все, що завгодно. Проте, на мій погляд, конкретно зараз це для цілого регіону жодної загрози не становить", – сказав він.

Ворог активізувався

Командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії наголосив, що у будь-який час варто готуватись до посилення дій ворога на фронті. Точно не варто сподіватись на результативність мирних переговорів.

Загарбники активізувалися. Щодня динаміка наступальних дій окупантів, застосування дронів, інших технологій, нових підрозділів тільки збільшується.

Зазвичай основні наступальні компанії безпосередньо припадають або на літній, або на зимовий період. Варто очікувати, що на цьому напрямку, зокрема, ворог спробує атакувати, щоб досягнути якоїсь оперативної переваги. Чи буде це так – покаже час. Ми до цього так само готуємось,

– пояснив військовий.

Варто зазначити, що зараз відкритий збір на потреби загону "Тайфун". Долучитися до нього можна за посиланням. "Скіф" розповів, що вони забезпечені технікою доволі серйозно, однак її поточний ремонт оплачується такими зборами. Логістика на фронті вкрай важлива.