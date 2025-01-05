Курський напрямок став найгарячішим на фронті, – Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Українські захисники продовжують героїчно протидіяти ворогу, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Українські захисники героїчно протистоять російським окупантам на всіх напрямках фронту.

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Українські війська стримують натиск

На Сумщині та Чернігівщині російські війська завдали ударів ствольною артилерією по прикордонних населених пунктах: Порозок, Карповичі, Гаті, Біла Береза, Дружба, Бачівськ, Кореньок, Тимофіївка, Старікове, Петрушівка та Покровка.

Також зафіксовано авіаудари трьома КАБами по Малій Рибиці та некерованими авіаракетами по Грем’ячці.

На Харківському напрямку окупанти атакували некерованими авіаракетами район Охрімівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають ворожу атаку поблизу Загризового. Одну вже вдалося відбити.

На Лиманському напрямку ворог здійснив шість штурмів за підтримки штурмової авіації біля Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. Чотири боєзіткнення наразі ще тривають.

На Сіверському напрямку російські сили здійснили один безрезультатний штурм.

На Краматорському напрямку тривають бої поблизу Часового Яру, де українські захисники вже відбили дві ворожі атаки.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога біля Торецька, Щербинівки та Кримського. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 36 атак у районах Єлизаветівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труду, Піщаного, Солоного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Ясенового. Українські воїни стримали 15 атак, ще 16 боїв тривають.

На Курахівському напрямку загарбники провели 18 атак поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Бої тривають.

На Времівському напрямку шість разів українські захисники відбивали атаки біля Янтарного, Нового Комара та в напрямку Константинополя. Дві атаки все ще продовжуються. Ворог завдав авіаударів КАБами по Андріївці, Улаклам, Темирівці та Константинополю.

На Курщині зафіксовано 42 бойових зіткнення, з яких 12 досі тривають.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій ворога наразі не зафіксовано, але тривають обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури.