Лінія фронту зараз є найменш стабільною від початку війни, – розвідка Британії

До вторгнення в Україну Росія прагнула створити сучасну професійну армію, здатну до проведення складних операцій. Однак після 1000 днів війни її сухопутні війська кардинально змінилися, втративши багато з того, що становило їхній потенціал. Однак лінія фронту зараз як ніколи нестабільна.

Колосальні втрати значно знизили якість російських збройних сил, повідомляють у британській розвідці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Британську розвідку у соцмережі X.

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Який стан російської армії

Втрати особового складу Росії вже перевищили 700 тисяч осіб, включаючи загиблих і поранених. Нині більшість військовослужбовців у російській армії мають лише мінімальну підготовку, а командири використовують прості тактичні прийоми, що призводить до значних втрат.

Втрати техніки також вражають. Росія позбулася щонайменше 3500 основних бойових танків і 7500 одиниць бронетехніки. Єдиним джерелом поповнення цих втрат стали значні запаси техніки радянського виробництва, які поступово вичерпуються.

Таким чином, російські війська, які наразі воюють в Україні, суттєво відрізняються від сил, що починали вторгнення у 2022 році, і значно поступаються їм за якістю та оснащенням.

Так чи інакше, у розвідці Великої Британії зазначають, що лінія фронту наразі найбільш нестабільна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причина цьому насамперед байдужість російської сторони до своїх людських втрат.