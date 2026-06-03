Цих міст уже нема, – воєнкорка шокувала побаченим на Донеччині

Ситуація у Донецькій області вкрай складна. Зокрема, ворог дуже сильно тисне у Покровську. Ворог намагається просуватися у Добропілля.

Воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розповіла 24 Каналу, що Покровська та Костянтинівки вже нема. Росіяни закидають Краматорськ керованими авіабомбами.

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"Покровська нема. У нас проблема з Добропіллям, куди насувається ворог. На Покровську один з найбільших натисків. Але Костянтинівки теж нема. Ворога фіксують у більшій кількості житлових забудов ніж нам того хотілося б. Ворог підсувається до Краматорська", – сказала вона.

За словами кореспондентки, важка ситуація на Краматорському напрямку. Там одна з бригад стоїть в напівоточенні.

Яка ситуація на фронті?

Юлія Кирієнко зазначила, що є проблеми на фронті на певних напрямках. Однак просування ЗСУ кращі ніж у росіян. Українська армія не втрачає території. Є успіхи на півдні, на перетині Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Тривалий час наші бійці утримують ділянку Часового Яру.

Війська стоять, працюють. Карткового будиночка, який сиплеться, ми не побачимо. Але тепер вже не буде такої атаки "в лоб". Ворог теж змінює тактику. Ми розуміємо, що це перебивання логістичних шляхів – це процес просування,

– пояснила кореспондентка.

Вона наголосила, що окупанти стирають міста з лиця землі КАБами, які неможливо збити. Тому потрібно знищувати російську авіацію.

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Нагадаємо, що в ISW повідомили, що станом на 3 червня на більшості ділянок фронту тривають запеклі бойові дії. ЗСУ завдають російським військам значних втрат. Протягом минулої доби жодна зі сторін не повідомляла про підтверджене просування на полі бою.