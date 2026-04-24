Кордон з Росією став фактично лінією фронту, – ДПСУ про активні бої на Сумщині

Російські окупанти продовжують штурми у Сумській області. Однак українські захисники стримують ворога. Заяви Росії про створення так званої "буферної зони" – чергова брехня.

Кордон України з Росією фактично став лінією фронту. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.

Що відбувається на кордоні?

Андрій Демченко розповів, що у Сумській області російські штурмові групи постійно роблять спроби атакувати позиції, які утримують ЗСУ. Зокрема, минулої доби були відбиті штурми у межах Юнаківської громади у напрямку населеного пункту Варачине. Наші бійці відбивають ці атаки. Ворог зазнає величезних втрат.

Найбільш активно окупанти намагаються розширити зону контролю у межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі. Однак заяви ворога про створення "буферної зони" не відповідають дійсності. Сили оборони стримують просування росіян.

За словами речника ДПСУ, кордон з Росією фактично став лінією фронту. Там тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та дронів.

Просунутися від кордону або навіть в тих зонах бойових дій, зокрема, в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю вглиб території України, ворогу не вдається,

– зазначив Демченко.

