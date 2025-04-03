Вже без техніки, – у 3 ОШБр розповіли, як росіяни намагаються продертись на українські позиції

Росія зазнає значних втрат на війні проти України. Переважно російські атаки відбуваються за схожим сценарієм.

Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, на ділянці, де воює 3 ОШБр, окупанти використовують велику кількість піхоти та дронів.

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Тиснуть на логістику

Як наголосив Жорін, на цій ділянці фронту окупанти активно користуються різними безпілотними системами. Зокрема йдеться і про FPV-дрони на оптоволокні. Також там воюють підрозділи, в яких сильно розвинутий напрямок дронів зі скидами.

Інколи вони засипають цілу територію, бо у них велика кількість дронів. Тих самих "мавіків". Вони можуть дозволити собі втрачати їх у великій кількості. Іноді вони унеможливлюють логістику для нас. Тому найбільша присутня загроза на полі бою сьогодні – ворожий піхотинець та ворожий дрон,

– пояснив військовий.

Звісно, інколи одна з танкових армій окупантів намагається атакувати на техніці. Але в кожному з таких наступів вони втрачали майже всю "броню". Дуже рідко хоча б якась техніка поверталася назад. Тому упродовж останнього часу спроб атак на техніці майже немає.

Але піші спроби штурмів та постійна робота ворожих дронів – це щоденне життя на лінії бойового зіткнення,

– сказав Жорін.

Додамо, станом на 3 квітня Росія втратила понад 919 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10521 танк, 21902 бойових броньованих машин, 25625 артилерійських систем, 1348 РСЗВ тощо.