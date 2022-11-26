Важка техніка не пройде: як негода вплине на просування окупантів на Сході

Негативні кліматичні умови повпливають на хід війни на фронті. Ймовірно вони пригальмують наступальні дії обох сторін на Сході країни.

Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, важка техніка не пройде, якщо погода погіршиться.

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Погодні умови можуть спричинити паузи на фронті

Речник зазначає, що сильні дощі, туман і сльота здатні пригальмувати атаку з обох сторін. Окупантам буде дуже складно на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому ймовірно вони призупинять свої атаки.

Це може серйозно вплинути на хід бойових дій,

​– пояснює речник Східного угрупування.

Колісна техніка не зможе їздити по дорогах і постачати необхідне загарбникам каже, Сергій Череватий. Щобільше, якщо погода погіршуватиметься далі, то гусенична техніка, зокрема танки, не пройдуть.

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Загарбників – 86 710 (+560);

танків – 2 901 (+2) одиниця;

бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 209 (+0) одиниць;

літаків – 278 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.

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