ЗСУ взимку мають втримати ініціативу у війні: в ISW вказали, як саме та чому це вкрай важливо

Росія втратила ініціативу у веденні війни ще влітку після завершення наступу на Донбасі. Натомість ЗСУ здобули її й відтоді не перестають проводити успішні контрнаступальні дії, звільняючи українську землю клаптик за клаптиком.

В Інституті вивчення війни стверджують, що взимку Україна повинна використати погодні переваги й продовжити активні бойові дії, аби ворог не встиг відновитися. Чому це вкрай важливо для ходу війни, читайте далі.

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Якщо Україна призупинить контрнаступ у росіян буде 3 – 4 місяці на повне відновлення

У вересні ЗСУ звільнили Харківську область, у листопаді – Херсонську. Серія послідовних українських контрнаступальних операцій у цих регіонах демонструє надзвичайну майстерність українського оперативного планування, кажуть в ISW.

Погодні умови взимку ймовірно встановлять часові рамки, у які Україна зможе продовжити успішні наступальні дії. Це, своєю чергою, збільшить ризики втрати Україною ініціативи.

З наближенням заморозків наприкінці грудня українські захисники зможуть скористатися кліматичними змінами на свою користь. Річ у тім, пояснюють в Інституті вивчення війни, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.

ЗСУ, скоріш за все, готуються використати замерзлу місцевість, аби продовжити свій контрнаступ. Однак, якщо партнери України не підтримають українську армію в активних наступальних операціях, то доведеться призупинити маневрову війну щонайменше до березня 2023 року, прогнозують аналітики.

Такий курс дій, ймовірно, передчасно завершить нинішній імпульс України й надасть зруйнованим російським силам цінну три-чотиримісячну відстрочку для відновлення та підготовки до боротьби на кращих засадах,

– пояснюють в ISW.

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