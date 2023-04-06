ЗСУ не просто втримали Авдіївку, а й вийшли на більш вигідні позиції, – Жданов

Українські військові здійснили вдалі контранаступальні дії на Авдіївському напрямку. Ворог задкує через неможливість протистояти ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, це позитивні зрушення на фронті.

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Успіхи ЗСУ на фронті

Олег Жданов пояснив, що Американський інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ біля Авдіївки.

За інформацією аналітиків, українські сили відбили північно-західніше Новоселівки, 17 кілометрів східніше від Авдіївки, й просунулися впритул до населеного пункту,

– зауважив військовий експерт.

Втім, українські захисники не стали штурмувати Новоселівку.

Українська сторона у вигіднішому становищі

Олег Жданов розказав, що на відміну від Бахмута, центр якого все ще контролюють росіяни, в Авдіївці, ситуація складається на нашу користь.

"Ми не просто збили повністю наступальний потенціал російських військ, а ще й покращили своє тактичне положення, зайнявши більш вигідну позицію і висоти східніше від Авдіївки", – переконаний він.

За його словами, там противник практично не здійснює наступальні дії.

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