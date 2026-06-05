Провалили дедлайни захоплення: Росія кидає під Гуляйполе більш підготовлених штурмовиків

Російські окупанти продовжують спроби атакувати українські позиції на Запоріжжі, але безуспішно. Ворог почав перекидати до Гуляйполя "свіжіших" та більш підготовлених штурмовиків.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ситуацію в Гуляйполі?

Російський диктатор Путін нещодавно заявив, що його армія нібито "захопила більшу частину Запорізької області". Волошин спростував цю інформацію та зазначив, що окупанти "провалили дедлайни" та активізувалися на Гуляйпільському напрямку.

Протягом останнього тижня або десяти днів противник щодня проводить не менше 50 бойових зіткнень. Саме стільки зафіксовано за минулу добу,

– заявив Волошин.

За словами Волошина, ворог також збільшив кількість артилерійських обстрілів, а лише 4 червня окупанти використали 2316 безпілотників різних типів.

Речник заявив, що на Гуляйпільському напрямку штурмові дії тривають постійно та одразу на декількох ділянках фронту. Волошин наголосив, що нові підрозділи росіян значно відрізняються від попередніх штурмовиків.

Це солдати, яких підготували до бойових дій у відповідних умовах з урахуванням певної ділянки фронту. Це не просто мобілізовані, яким дали у руки зброю,

– пояснив Волошин.

Окрім цього на Запорізькому напрямку ворог також змінив тактику авіаударів, а окупанти отримали багато легкомоторної техніки, яку вони активно застосовують під час штурмів позицій ЗСУ.

Останні новини про ситуацію на Запорізькому напрямку

Сили оборони України спростували заяву очільника Кремля Володимира Путін про нібито окупацію російськими загарбниками 80% Запорізької області.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська не контролюють повністю навіть лівобережну частину Запорізької області. За його словами, щонайменше близько 15% території лівого берега області залишаються під контролем Сил оборони України.

Також Волошин пояснив, що наразі найскладнішою ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де окупанти намагаються досягти поставлених командуванням цілей до завершення весни.