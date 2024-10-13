Вовчанськ зруйнований на 95%, – начальник штабу РДК

Навесні Росія спробувала повторно наступати у Харківській області, однак українські військові їх зупинили. Проте прикордонне місто Вовчанськ все одно зруйноване постійними ударами.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" розповів про ситуацію в зоні відповідальності його бійців. Він пояснив, що відбувається в Вовчанську.

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Росіяни знищують околиці

За словами бійця РДК, місто зруйноване на 95%, якщо ми говоримо про багатоквартирну забудову.

Водночас, якщо ми говоримо про приватний сектор, то він зберігся в тому чи іншому ступені, але на околицях міста росіяни використовують тактику знищення населеного пункту.

Вони самі собі роблять "ведмежу послугу", адже у зруйнованому місті складно організувати якісь укріплення,

– пояснив Олександр.

Ситуація на фронті залишається непростою. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки російських вояк. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

Найскладніша ситуація – на Курахівському напрямку. Там Збройні Сили України відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.