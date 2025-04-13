На Харківщині воїни відбили штурм російської бронетехніки: відео "теплого прийому" від ЗСУ
- Бійці 58 окремої мотопіхотної бригади відбили штурм бронетехніки ворога на Харківщині.
- ОСУВ "Хортиця" опублікувало кадри відбиття російського штурму.
Російська армія продовжує свої спроби штурмувати Харківський напрямок. Один із таких штурмів бронетехніки ворога на Харківщині відбили бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
У мережі показали, як це відбувалося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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ЗСУ відбили атаку Росії на Харківщині
В ОСУВ "Хортиця" 13 квітня опублікували кадри відбиття російського штурму.
Окупанти в черговий раз спробували наступати на оборонні позиції наших захисників бронетехнікою. І наступили…️ А воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували загарбникам "теплий і гостинний прийом", спаливши ворожу бронетехніку так, як це робили багато разів раніше,
– написали там.
Відбиття ворожої атаки на Харківщині: дивіться відео
Нагадаємо, що за добу 12 квітня на Харківському напрямку ЗСУ двічі припинили діяльність російських ДРГ у напрямках Рідного та Тихого.
А на Куп'янському напрямку було зафіксовано дві атаки ворога у районах Загризового та Нової Кругляківки.