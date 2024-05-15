Ворог перегруповується, Вовчанськ не окуповано: актуально про ситуацію на Харківщині

Російські війська не проводили активних дій на Харківському напрямку з початку доби. Противник намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Сили оборони здійснюють заходи для недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Про це ідеться у зведенні Генштабу.

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"Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ", – повідомляють військові.

Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили й техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Вовчанськ не окуповано

У Генштабі повідомили, що з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

Водночас в українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині. Однак, це не так – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. Відповідно, сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності, – ідеться у повідомленні.

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