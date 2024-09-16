Повітряна розвідка Росії посилилась майже удвічі, – Сили оборони назвали мету ворога

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" російська армія на 40 відсотків посилила повітряну розвідку. Окупанти проводять її цілодобово.

Розвідуючи повітряний простір, росіяни можуть переслідувати 2 мети. Про них в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти активно проводять повітряну розвідку на Харківщині

За словами Саранцева, повітряна розвідка ворога посилилась приблизно на 40%. Окупанти проводять її як удень, так і вночі. Він пояснив, що противник може виконувати тим самим дві мети: розвідка для подальших ударів та планування маршрутів.

Перша (мета – 24 Канал) – це виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших силах і засобах, і друга – це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто він проводить моніторинг тієї чи іншої місцевості і намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки,

– сказав Саранцев.

Він додав, що росіяни проводять розвідку і в самому Вовчанську. Крім того, окупанти намагаються шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення, тому що наші FPV-дрони не дають окупантам цього робити.

Також у Вовчанську окупанти подекуди намагаються залучати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу. Зокрема, ввечері 15 вересня окупанти намагалися за допомогою автомобілів завезти особовий склад до Вовчанська, але Сили оборони вчасно їх виявили й частково знищили разом з екіпажем.