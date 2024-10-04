Не мають дороги назад, – воїн сказав, до яких засобів вдаються росіяни на Харківщині

У напрямку Липців Харківської області ворог востаннє застосовував легкоброньовану та броньовану техніку понад 3 тижні тому. Мовиться про приблизно 13 одиниць.

Тоді ЗСУ вдалося вивести з ладу 95% техніки ворога. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив 24 Каналу, що тому ворог використовує тактики проведення ударно-штурмових дій силою.

Читайте також "Хартія" провела успішну наступальну операцію в районі Липців: захопили 7 ворожих позицій

"Це було у районі 13 одиниць легкоброньованої, броньованої, з якої за допомогою спільної роботи вдалося вивести з ладу 95%. З 13 броньованих машин противника поле бою покинули підбитими лише дві. Уся решта була знищена Силами оборони. Тому противник вдається до тактик проведення ударно-штурмових дій силою", – сказав він.

Кадирівці – це загороджувальні загони

Юрій Федоренко зазначив, що кадирівці виступають у ролі загороджувальних загонів. Окупанти перебувають у деяких штурмових діях місяць – півтора. Вони йдуть лише вперед, коптерами їм докидають додатковий боєкомплект, їжу, воду.

У них немає дороги назад. Для чого заводять кадирівців? Вони мають абсолютно санкцію на систему примусу, забиття, вбиття, залякування і таке інше. Саме вони виступають загороджувальними загонами,

– підкреслив військовий.

Якщо загарбник повертається в тилові частини, не виконавши завдання, без суттєвих поранень, то це може бути показова страта або позбавлення працездатності шляхом фізичного впливу з боку кадирівців.