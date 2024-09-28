Там більше сконцентровані їхні сили: в ОТУ "Харків" розповіли, де росіяни найактивніші

На Харківському напрямку окупанти намагаються перегруповуватись та атакувати. Найбільше ворог атакує у Вовчанську, тому що там більше сконцентровані їхні сили.

Загарбники намагаються здійснювати там штурмові дії та наступати. Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

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"Вони намагаються перегруповуватись і подекуди атакувати. Найбільше вони атакують все-таки у Вовчанську, тому що там більш сконцентровані сили. Я так розумію, цей напрямок для них наразі є більш важливим. Вони намагаються здійснювати там якісь штурмові дії, наступати", – сказав він.

Бойові дії у Вовчанську

Віталій Саранцев зазначив, що це умови міської забудови. Ведення бойових дій в таких умовах надзвичайно складні. Адже попри те, що у Вовчанську фактично все зруйновано, будинки та промислові об'єкти, які там залишаються, не дають можливості повністю контролювати території.

Вони дають можливість приховано пересуватися. Ми повідомляли про те, що противник почав рити тунелі між будинками, щоб приховано переміщувати особовий склад. Потім він накопичується в якомусь визначеному місці та починає проводити штурмові дії,

– пояснив речник.

Також ворог не відмовляється від застосування важкої техніки на тому напрямку. Загарбники залучають артилерію РСЗВ, здійснюють бомбардування Вовчанська з метою завдання вогневого враження підрозділам Сил оборони.

Зверніть увагу! Напередодні бійці ГУР успішно зачистили та звільнили від росіян завод у Вовчанську. На заблокованому об'єкті перебувало приблизно 80 загарбників, які перебували під командуванням спецпризначенців російської воєнної розвідки. Більшість окупантів було знищено, а приблизно 20 – взято в полон.

Ситуація на ділянці Глибоке – Липці

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" підкреслив, що на ділянці Глибоке – Липці ворог незначно зменшив свою активність та дещо менше штурмує. Тому що там ЗСУ вдалося перерізати логістичні шляхи росіян.

Підрозділи (росіян – 24 Канал), які виконують бойові завдання на передових позиціях, наразі не мають достатнього забезпечення ні продовольства, ні медикаментів, ні боєприпасів. Тому ворог намагається дистанційно, за допомогою FPV-дронів чи артилерії завдавати вогневого ураження Силам оборони,

– зауважив Саранцев.