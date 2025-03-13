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24 Канал Новини України На півночі Харківщини росіяни групами здаються у полон без опору, – ЗСУ
13 березня, 14:39
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На півночі Харківщини росіяни групами здаються у полон без опору, – ЗСУ

Софія Рожик
Основні тези
  • На півночі Харківщини росіяни групами здаються у полон, що пояснюється важкими погодними умовами, які обмежують рух техніки.
  • Морально-психологічний стан російської армії погіршився, що й призвело до здачі у полон без значного збройного опору з боку ЗСУ.

На півночі Харківщини ситуація стала умовно спокійнішою. До того ж ЗСУ фіксують, що росіяни на цьому напрямку групами почали здаватися у полон.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника 13 бригади НГУ "Хартія" Володимира Дегтярьова в ефірі на телеканалі "Київ 24".

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У полон здалися навіть сержанти та офіцер

Дегтярьов пояснив стабілізацію ситуації на півночі Харківщини погодними умовами. Там тане сніг та йде дощ, а тому пересуватися технікою росіянам складно.

"Рух гусеничної техніки дуже сильно обмежений, адже він контролюється як ворогом, так і нами", – розповів військовий. 

Він також додав, що у російської армії сильно погіршився морально-психологічний стан. Тому за останній тиждень декілька ворожих груп здалися у полон. 

Практично українській армії не довелося зробити жодного пострілу проти окупантів, "якщо не враховувати постійний тиск дронами, скидами, артилерією і руйнування всієї їхньої логістики".

Ми бачимо, що вони (росіяни – 24 Канал) готові здаватися, при чому не лише рядовий склад, а й сержанти та навіть один офіцер, 
— розповів речник 13 бригади.

Однак активізувалися росіяни на Куп'янському напрямку. Вони скористалися замерзлою річкою Оскіл та перекинули сили на цю ділянку фронту. ЗСУ намагаються вибити ворога звідти.