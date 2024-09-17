Бої складні, подекуди шалені, – офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Харківському напрямку

На Куп'янщині ситуація дуже складна, противник залучив значну кількість особового складу і техніки на вузькому відрізку, тому мав тактичні успіхи. Ворог не шкодує ні сил, ні засобів, намагаючись нарощувати зусилля, аби отримати тактичні переваги на полі бою. Основне завдання росіян – зачепитися за лівий берег річки Оскіл, розширитися з подальшим виходом на селище Куп'янськ-Вузловий.

По це в етері 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що противнику не вдається рухатися так швидко, як того вимагає від нього російське командування.

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Російська армія на Харківщині активно використовує КАБи

Ворог щоденно має втрати як в живій силі, так і в техніці. Зокрема тільки за вчора вдалося знищити 5 броньованих машин, які виконували різні завдання, серед яких утворення проходу через мінні загородження.

Просування росіян на Куп'янщині призупинено, зараз тривають надзвичайно складні бої, подекуди шалені, для того, щоб ситуацію стабілізувати повною мірою. Залишається проблемою на Куп'янщині активне застосування ворогом КАБів, шляхом керованих авіабомб знищуються українські позиції, прифронтові села,

– озвучив Федоренко.

Військовослужбовець вкотре наголосив на необхідності надати України дозвіл на застосування високоточної зброї вглиб Росії, таким чином можна буде впливати на функціонування ворожих летовищ та мінімізувати кількість ударів КАБами, які Росія може завдавати по Україні.

До російських військ направили підрозділи "Ахмату"

Біля Глибокого і Вовчанська у противника бойові завдання залишились незмінними. В напрямку Липецької громади ворог намагається максимально наблизитися до адміністративних меж Харкова з подальшим взяттям під вогневий контроль окремих житлових районів.

Щодо Вовчанська, противник хоче повною мірою окупувати цей населений пункт та утворити плацдарм для подальшого просування в тил угруповання українських військ на Куп'янському відтинку.

На поточний момент Силам оборони України вдалося суттєво зруйнувати наміри противника, знищивши його особовий склад, військову техніку та інші засоби, які він застосовує у війні проти України.

"Біля Глибоко з'явилися підрозділи батальйону "Ахмат". Вони заходять тоді, коли в російських окупаційних військах починаються проблеми з внутрішньою дисципліною. На полі бою "ахматівців" можна побачити не так часто, а от в примусовій роботі вони розуміються і російська влада їм дає відповідне завдання – займатися примусом російських солдатів і пускати нові партії бійців у бій", – розповів Федоренко.

Ворог, зі слів військового, буде продовжувати нарощувати свої зусилля, намагатися реалізувати ті завдання, які перед ним визначено. Але, за переконанням Федоренка, зробити це в перспективі російській армії не вдасться. Адже відповідних передумов для цього немає.

До відома! В українському Генштабі повідомили, що станом на 17 вересня на Харківському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.