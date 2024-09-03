У ворога завдання атакувати, – військовий сказав, що відбувається на Харківському напрямку

На Харківщині українські війська перебувають у фазі активної оборони. ЗСУ на цій ділянці фронту не наступають, а утримують ті позиції, які деокупували 2 – 3 тижні тому.

Про це в етері 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, зауваживши, що російська армія на Харківщині продовжує штурмувати, але робить це невеликими групами.

Дивіться також На Харківщині та Донеччині вирує масштабна пожежа: знищено 250 будинків, вогонь локалізували

Російське командування не жаліє живої сили

Зі слів Маляревича, нині на всій ділянці фронту, не тільки в Харківській області, противник перейшов до тактики, яка полягає в здійсненні атак живою силою. Військова техніка ворога не наближається ближче 9 кілометрів до лінії зіткнення. А от групи у складі 2, 5, 10 російських солдатів намагаються просуватися вперед, накопичуватися і штурмувати.

"Наразі у ворога завдання атакувати, він це робить дуже активно і на всіх ділянках фронту. Ніяких територіальних успіхів ворог не має. Противнику потрібен певний час для поповнення своїх сил та будівництва фортифікаційних укріплень, мінування, додаткової аеророзвідки, але це не можна назвати послабленням його тиску", – озвучив Маляревич.

Військовослужбовець звернув увагу, що російське командування точно для себе визначило, що життя їхніх солдатів нічого не варте, набагато важливіша для нього військова техніка.

Техніку вони не хочуть втрачати. Штурмують живою силою, на Покровському напрямку це сотні осіб, на Харківському десятки російських солдатів,

– підсумував Маляревич.

Станом на 3 вересня згідно з даними Генштабу на Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.