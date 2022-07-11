Готують "референдум": на Херсонщині окупанти почали вербувати людей для комісій
росіяни продовжують підготовку до проведення фейкового "референдуму" в окупованому Херсоні. Зокрема, загарбники вже почали вербувати людей для комісій.
Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, є інформація, що окупанти вербують людей для формування комісії.
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Він наголосив, що місцева влада Херсона працює, щоб херсонці знали, що це табу. "Це червона лінія і брати участь в цьому не можна", – заявив заступник голови облради.
За це буде кримінальна відповідальність – за те, що людина буде членом комісії. І взагалі будь-яка співпраця в цьому – це зрада, адже тут йдеться про свободу нашої країни та регіону,
– вважає Соболевський.
Підготовка до "референдуму" у Херсоні: основне
- Окупанти сподіваються, що надовго затримаються в Херсоні, тому вони готуються проводити так званий "референдум" для анексії області у першій половині вересня.
- У рамках підготовки до фейкового "референдуму", російські окупанти почали складати списки виборців. За основу вони вирішили взяти дані з виборів президента у 2019 році.
- Для вилучення відповідної документації у червні до будівлі держархіву прибув загін озброєних загарбників. Вони пограбували приміщення та вивезли з нього матеріали.
- Скоріш за все, якщо у Кремлі таки вирішать проводити "референдум", списки навіть не коригуватимуть, тож "голосуватимуть" навіть ті, хто виїхав з регіону, померлі та люди, які насправді ніколи ні на які "вибори" не підуть.
- Цілком ймовірно, що Москва спробує показувати якісь сфальсифіковані документи, де будуть вказані реальні дані жителів Херсона. Однак зрозуміло, що цивілізовані країни не визнають таких дій окупантів.
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