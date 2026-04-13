"Могло бути останнім, що я зняв": журналіст з Ірландії випустив фільм про реалії Херсона

Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон випустив сильний та шокуючий документальний фільм про те, що відбувається у Херсоні. Ситуація у місті погіршується, кількість дронових атак збільшується.

Він розповів 24 Каналу, як знімав репортаж з Херсона. За його словами, безпілотники постійно пролітали над ними.

Наскільки небезпечно у Херсоні?

Кейлін Робертсон зазначив, що у Херсоні на одному березі річки – росіяни, на іншому – українці. Якщо ви бачите інший берег річки, то ворог також бачить вас. Військові просили його не спрямовувати камеру у бік річки, тому що окупанти могли подумати, що це оптика снайпера.

Дрони пролітали просто над нами. Ми ховалися і чекали, поки це скінчиться. Раніше мені не вдавалося зняти це на камеру. Коли я вперше поїхав до Херсона, я питав, чому майже немає кадрів БпЛА у небі. Мені відповіли: "Якщо ви знімете дрон у небі, це, ймовірно, буде останнє, що ви знімете". Тому такі кадри дуже рідкісні,

– пригадав він.

Українські бійці сказали, що треба перечекати. Бо ворог може перехоплювати сигнали, і паралельно може працювати реактивна артилерія. Окупанти можуть використовувати безпілотники для виявлення руху та подальшого артилерійського обстрілу.

Потім ми підійшли майже до самої річки. До російських позицій було приблизно 300 метрів. Посеред вулиці ще диміли наслідки артилерійського удару. Поки ми це оглядали, прямо над нами завис дрон. Четверо військових, які були зі мною, сказали бігти і відкрили вогонь. Вони збили цей БпЛА. Це сталося за лічені метри від мене. Він одразу вибухнув. Я ніколи не бачив нічого схожого, знімаючи бойові дії в Україні,

– сказав журналіст.

За його словами, він ніколи більше не повторив би цей ризик та захоплюється ЗСУ, які роблять це щодня. Наші бійці патрулюють той район постійно.

