На Херсонщині авіація ЗСУ сьогодні показала такі речі, яких не було за всю війну, – Арестович

Українські захисники завдають нищівних авіаударів по позиціях російських окупантів на Херсонщині. Вони здійснили кілька нальотів 4 – 5 парами винищувачів.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, 5 серпня на Херсонщині трапилися просто чудові речі.

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Українська авіація нищить окупантів на Херсонщині

Арестович розповів, що українська авіація 5 серпня за щільністю ударів показала щось, що не бачили за всю повномасштабну війну з росією. Захисники здійснили кілька нальотів, в кожному з яких брали участь 8 – 10 винищувачів.

"Обізнані люди кажуть, що російське ППО або взагалі вже не працює на Херсонському напрямку, або обмежена у своїх можливостях", – зауважив радник голови ОП.

За його словами, безумовно, це стало результатом ударів по ворожих ППО та місцях, де окупанти зберігають боєприпаси. Адже останні 2 тижні ЗСУ на цьому й зосереджувалися – захисники намагалися дістати ППО та їхні позиції.

Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно, 4 – 5 парами, кілька разів на добу, вдень. Бешкетуємо,

– додав Арестович.

Він зазначив, що авіація – це дуже серйозний і потужний вид Збройних Сил, який за бойовими можливостями перевищує артилерію.

"Якщо таке триватиме хоча б кілька днів, там стане набагато гірше російському угрупованню. Зауважте, це ті, які зібралися наступати й не можуть прикрити себе з повітря. Що ж це за наступ такий?" – зауважив радник голови ОП.

Він підсумував, що також є поки непідтверджена інформація, що наші бійці били саме по лівому березі Дніпра на Херсонщині, тобто українські винищувачі заходили в повітряний простір тимчасово окупованої території області.

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