Окупанти повертаються на свої позиції: яка ситуація на Херсонщині після відходу води

Наслідки від підриву Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, ще відчутні. Однак ситуація на правому березі Херсонщини значно краща, ніж на окупованому лівобережжі.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, через підрив Каховської ГЕС підтопило територію і правого, і лівого берегів Херсонщини.

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Однак правобережжя розташоване значно вище від Дніпра, тому підтоплення сталося лише в районах та населених пунктах, які були розташовані саме біля берега.

У самому Херсоні серйозно постраждав мікрорайон Острів, який розміщений фактично на Дніпрі. Але зараз звідти майже повністю відійшла вода.

Там йде подолання наслідків катастрофи. Аналізують, які будинки непридатні до життя, які ще можна відремонтувати. Йде робота з відкачування води з підвалів. У деяких місцях на Острові вода ще стоїть. Але загалом на правому березі майже не було підтоплення сільськогосподарських земель,

– зауважив Хлань.

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Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як наголосив Хлань, катастрофічна ситуація була на лівому березі Херсонщини, який є значно пологішим. Там суттєво затопило цілі населені пункти на кшталт Олешок чи Голої Пристані. Вода була як у житлових будинках й сільськогосподарських угіддях, так і в оборонних спорудах окупантів.

Наразі відомо, що вода вже майже повністю відійшла з лівого берега. Окупанти намагаються відновити власні позиції.

Зараз вони масово ремонтують свої фортифікаційні споруди. Рубають олешківський ліс, розбудовують свої окопи та бліндажі,

– розповів Хлань.

Сільського господарства на лівобережжі фактично немає. Тамтешні фермери не мають змоги зрошувати землю через підрив Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС: коротко