Майже все вже готове до наступу, – Ступак про контратаку ЗСУ на Херсонщині

Судячи із заяв українських посадовців, майже все готове до контрнаступу на Херсонщині. ЗСУ підготували достатньо особового складу та техніки для такої операції.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він звернув увагу на нещодавню заяву міністра оборони Олексія Резнікова про наказ президента деокупувати Південь України.

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Скільки часу може тривати контрнаступ на Херсонщині

За його словами, такі заяви ніколи поспішно не оголошують. Схожа ситуація відбувається із західним озброєнням. Про його наявність повідомляють вже тоді, коли воно справді перебуває на фронті. Тут все ідентично.

Накладаючи заяву на цю ситуацію, ми маємо таку історію. Майже все вже готове до контрнаступу та відбиття наших територій (на Півдні – 24 канал). У нас є особовий склад та військова техніка. Звісно, хотілося б ще більше техніки. Але вже є потік озброєння. Ми можемо звільняти нашу територію,

– наголосив Іван Ступак.

Колишній співробітник СБУ вважає, що точно спрогнозувати, скільки триватиме ця операція, – досить складно. Він впевнений, що на звільнення Півдня не піде кілька місяців. Можливо, операція займе плюс-мінус місяць.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков у розмові з британським виданням The Sunday Times заявив, що президент віддав наказ звільнити частину південних територій України, де перебувають російські загарбники. Для цього ЗСУ збирають мільйонні бойові сили.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошував, що в серпні має статися переломний момент у війні. До цього часу Україна отримає достатню кількість озброєння, яка допоможе ще ефективніше протидіяти російським окупантам. Він наголошує, що саме тоді світ побачить перші перемоги ЗСУ. А до кінця року бойові дії суттєво зменшаться.

Майже все готове до контрнаступу ЗСУ на Півдні України, – Ступак: дивіться відео