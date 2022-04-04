Ситуація на Херсонщині погіршується: на території всієї області вибухи

Херсонщина окупована майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ситуація в області лише погіршується.

За інформацією Херсонської ОВА, вибухи та обстріли чути на території всієї області, а особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

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У селах області відсутні комунікації – світло та вода. За останню добу вже 67 населених пунктів залишаються без електро- та водопостачання.

Також в ОВА розповіли, що в Херсонській області проблеми із ліками, адже їх немає взагалі. Магазини також зачинені з початку війни.

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