Ситуація на Херсонщині погіршується: на території всієї області вибухи
4 квітня 2022 , 09:26Читать новость на русском
Херсонщина окупована майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ситуація в області лише погіршується.
За інформацією Херсонської ОВА, вибухи та обстріли чути на території всієї області, а особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини.
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У селах області відсутні комунікації – світло та вода. За останню добу вже 67 населених пунктів залишаються без електро- та водопостачання.
Також в ОВА розповіли, що в Херсонській області проблеми із ліками, адже їх немає взагалі. Магазини також зачинені з початку війни.
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