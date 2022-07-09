ЗСУ потрібен час: у РНБО пояснили, що насправді відбувається на Херсонщині

Останнім часом дедалі частіше можна почути інформацію про те, що певні пункти Херсонщини звільнені, або взагалі "ЗСУ вже на околицях". Втім, Херсонський напрямок залишається одним з найважчих, тому не все правда.

Тому Рада національної безпеки і оборони України пояснила, що насправді відбувається на Херсонщині та які локації дійсно вдалося звільнити.

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ЗСУ офіційно звільнили:

село Таврійське, 11 червня;

село Потьомкіне, 30 червня;

село Іванівка, 2 липня.



Як ЗСУ звільняють Херсонщину / Карта з телеграм-каналу SPRAVDI

Про звільнення інших населених пунктів на околицях Херсона також було безліч заяв, втім Генеральний штаб Збройних Сил України жодне із цих повідомлень не підтвердив.

До того ж неофіційні повідомлення про нібито звільнення сіл та поширення такої інформації можуть зірвати військову операцію, як це було із Сєвєродонецьком.

"ЗСУ на околицях Херсона"

В РНБО нагадали, що розповідаючи про переміщення наших військ та озброєння – ви лише допомагаєте ворогу. Тому все ж слід утриматися від розповсюдження подібної інформації, й дати українській армії успішно виконати завдання.

Херсон обов'язково буде вільний, як і вся Україна, але ЗСУ потрібен час!

– наголосили у відомстві.

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