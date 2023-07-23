Ворогу довелося посунутися: в ОК "Південь" повідомили про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Після цинічного підриву Каховської ГЕС 6 червня висока вода відкинула окупантів з їхніх позицій. Так, їм довелося відсунутися та підійти ближче до наступного ешелону їхньої оборони.

Росіянам було досить комфортно на цих позиціях, оскільки вони розташовані далі вглиб окупованих територій й туди рідше прилітає. Однак загарбники недовго тішилися, бо зараз командування повертає їх на попередні позиції. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Окупанти можуть покладатися лише на інтуїцію

Однак вода ще повністю не зійшла й у багатьох населених пунктах на узбережжі продовжує стояти. Це означає, що мінні загородження, які окупанти там облаштовували довгий час є загрозою для них самих.

Карта мінних полів змінилася і її "ключа" немає ні в кого. Окупантам треба навмання, покладаючися на свій розсуд та інтуїцію із залученням спеціальних засобів, намагатися розміновувати ті ділянки, куди вони мають просунутися,

– зазначила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".

Саме через це вони випрошували човни у свого керівництва, щоб бодай якось маневрувати та розвідати, куди їм далі рухатися і чи не стоять вже там Сили оборони України. Істерія, яку російські військкори підійняли через те, що ЗСУ вже нібито на лівому березі суттєво підірвала морально-психологічний дух загарбників.

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У росіян снарядний голод на Херсонщині

Сили оборони провели результативну роботу зі знищення ворожих пускових систем зенітно-ракетних комплексів, складів з боєприпасами та районах зосередження живої сили й техніки. Як наслідок, кількісні показники обстрілів окупантів зменшилися щонайменше на третину.

"Час від часу окупанти дійсно відчувають потужний снарядний голод", – повідомила Гуменюк.

Ситуація на Кінбурнській косі

Росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів суходолом, що з'єднує Кінбурнську косу з тимчасово окупованою Херсонщиною. Крім того, ворог використовує місцеве населення як "живий щит".

"Кілька місяців тому росіяни по периметру замінували населені пункти, щоб місцеві жителі не могли знайти способу евакуюватися, залишалися у своєму населеному пункті та слугували "живим щитом", за яким окупанти ховають свої артилерійські установки та обстрілюють протилежний берег – Очаківську та Куцурубські громади", – розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".

Ворог також застосовує РСЗВ та днями поцілив по центральній бібліотеці Очакова.

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