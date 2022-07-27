Військовий експерт спрогнозував наступні кроки окупантів на Херсонщині

Найкращий варіант для окупантів на правому березі Херсонщини – буквально втекти. ЗСУ дає шанс загарбникам покинути територію.

Про те, яка ситуація на Херсонщині, 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, окупанти мають продемонструвати черговий так званий "жест доброї волі" і відступити. Адже ЗСУ починають тиснути.

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Думаю, що такий сценарій для них, мабуть, був би чи не найкращим. Просто втекти, що вони робили й раніше. Відступати, як вони відступали, – вважає Мусієнко.

Сценарій для росії стає все гіршим на цьому напрямку

Якщо окупанти ризикнуть і надалі воювати проти ЗСУ на правому березі Херсонщини – це буде дуже дивне рішення. Важко уявити, яким чином вони збираються постачати зброю та боєприпаси для свого угруповання військ після подальшого знищення усіх мостів. Надіятися на понтонні не варто, адже ЗСУ їх також ліквідують.

Сценарій міських боїв теж достатньо дивний. Адже українські захисники можуть створити особливо несприятливі умови для окупантів. Вони й надалі проводитимуть диверсії, знищуватимуть склади боєприпасів та командні пункти. У такому випадку прогноз Мусієнка такий – в окупантів буде два шляхи – або складати зброю, або тікати.

Сьогодні ситуація, яка там складається, скажу так обережно, більш позитивна для України. Для росії сценарій на цьому напрямку все гіршає, – зазначив Мусієнко.

Мусієнко про становище окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, нещодавно Мусієнко припустив, чому ЗСУ досі не знищили залізничний міст в Херсоні. На його думку, українські військові дають шанс окупантам покинути територію. Це допоможе ЗСУ звільнити територію без додаткових боїв.