Елемент тотальної пропаганди: росіяни розгорнули кампанію під назвою "Повернемось у Херсон"

Збройні Сили України 11 листопада 2022 року звільнили Херсон та правобережну частину області. Відтоді росіяни марять поверненням на деокуповані території, проте, на щастя, ситуація для ворога невтішна.

Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що окупанти не можуть нічого зробити із закріпленими позиціями ЗСУ на лівому березі Дніпра.

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Театр абсурду

Росіяни пройшли всі стадії прийняття майбутньої поразки на Півдні України. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини. Спочатку окупанти панікували, а потім почали замовчувати. Тепер загарбникам нічого не залишається як вигадати чергову фейкову історію.

До речі, кампанія "Повернемось у Херсон" не нова. Навесні 2023 року росіяни вже розповідали, що ось-ось повернуться в Херсон. Й от наприкінці року окупанти знову почали співати стару пісню.

Причому колаборант й зрадник Владімір Сальдо почав у своїй хворій уяві мріяти не тільки про Херсон, а й про Миколаїв й Одесу. Навіть й про Польщу щось говорить. Це театр абсурду, на який не варто звертати увагу,

– зазначив Хлань.

Немає меж російського цинізму. Так, у школах Генічеського району росіяни почали проводити так звані уроки "сво". Українські діти, які пішли в окупаційні школи, тепер вислуховують розповіді російських військових злочинців про "звільнення" херсонської землі та "як будуть звільняти Херсон".

"Це все елементи тотальної російської пропаганди, яку ворог поширює на окупованій території Херсонщини", – додав депутат Херсонської обласної ради.

Чи готують росіяни окуповані території до президентських виборів

У березні 2024 року на Росії відбудуться чергові президентські псевдовибори. Окупаційна влада заявила, що захоплена частина Херсонська область також братиме участь в переобранні Владіміра Путіна президентом країни-агресора.

Окупанти ще не починали підготовку, але у них вже є певна база й фейкові "виборчі комісії", які були сформовані ще під час проведення псевдореферендумів, так званих "виборів" до держдуми Росії та окупаційних рад захопленої території Херсонської області.

"Виборча комісія вже сформована. Підготовки до виборчого процесу поки що немає, але ми розуміємо, що росіяни вже технічно підготовлені", – додав Хлань.

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