Важка ситуація: журналістка з Херсона назвала головні проблеми окупованого лівобережжя

На окупованій частині Херсонської області дуже складна ситуація з медичними препаратами. Там загострення захворювань на ГРВІ, а лікуватись дуже важко.

Також, зокрема, є повідомлення про коронавірус. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що це підозра місцевих, бо російські окупанти офіційно не діагностують COVID-19.

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"Дуже важка ситуація там з медичними препаратами, ліками. Зараз загострення захворювань на ГРВІ, можливо, на коронавірус. Були схожі повідомлення, але росіяни його не діагностують. У них "все добре", у них "нема коронавірусу". Тобто це підозра місцевих, що є ознаки коронавірусу", – сказала вона.

Школи закривають на дистанційне навчання. Було повідомлення, що у Генічеську 24 дитини госпіталізували з ознаками ГРВІ та схожих захворювань. Лікуватись при цьому доволі важко. Тому що немає адекватних препаратів, мало аптек та лікарів.

Мілітаризація дітей

Євгенія Вірлич зазначила, що на Херсонщині відбуваються певні ротації серед російських військових. Вони намагаються продовжувати мобілізовувати чоловіків. Однак росіяни та колаборанти знають, що місцеве населення погано до них ставиться.

Ще вони дуже сильно налягають на мілітаризацію освіти. Вони дуже сильно мілітаризують дітей. Наприклад, було повідомлення, що у школі Скадовська проводять майстер-класи з виготовлення FPV-дронів для дітей і так далі,

– підкреслила вона.

Проблеми з теплом, світлом та водою

Журналістка розповіла, що на лівобережній Херсонщині немає теплопостачання. Зі світлом і водою дуже погано у сільській місцевості. На неї у росіян просто не вистачає ресурсів.

У містах вони ще стараються якось більш-менш лагодити. Наприклад, Каховка, Нова Каховка, Скадовськ, Генічеськ, Гола Пристань. І то у них це дуже важко виходить. Дуже часто немає світла, якісь планові або аварійно-планові роботи,

– зауважила Вірлич.

Дуже часто є повідомлення, що, наприклад, у Каховці, Новій Каховці світла немає з 9 ранку до 17 години, тому що тривають планові роботи. Раніше це було навіть щодня, зараз – трошки рідше.

Однак зараз загострилась проблема у селах. Дуже мало газопостачання, немає тепла, дуже великі проблеми з водою, часто вимикають світло.