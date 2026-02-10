Люди на межі виживання: у 2 містах на лівобережжі Херсонщини катастрофічна ситуація

Ситуація на лівобережжі Херсонщини, який перебуває під окупацією, залишається складною. У двох населених пунктах все особливо складно.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що російські окупанти регулярно обстрілюють лівий берег Херсонщини, а також розкидують міни-"пелюстки". Звісно ж, потім ворог звинувачує в цьому Сили оборони України.

Читайте також Ситуація неконтрольована: чому раптом Росгвардія з'явилась на окупованих частинах Запоріжжя

Яка ситуація на Херсонщині?

За словами Вірлич, особливо складна ситуація наразі в Олешках та Голій Пристані, які розташовані близько до Дніпра. Ці населені пункти сильно постраждали ще від підриву Каховської ГЕС, який здійснили окупанти. Там досі сильно зруйнована інфраструктура, а люди – на межі виживання.

Зверніть увагу! На початку повномасштабної війни ворог викрав мера Голої Пристані Олександра Бабича. Він відмовився співпрацювати з окупантами. Зараз стало відомо, що чоловік перебуває в СІЗО у Таганрозі.

В Олешках та Голій Пристані особливо складна ситуація з постачанням продуктів. Окупанти встановили багато блокпостів, а самі населені пункти перетворили на військові бази. Також є колосальні проблеми з медициною.

В Олешках окупанти планують закрити останню лікарню. Куди будуть везти хворих – невідомо. Можливо, в Скадовськ. Хоч це доволі далеко. В багатьох селах складна ситуація не лише з водою, але й загалом з інфраструктурою для життя,

– розповіла Вірлич.

Місцеві повідомляють, що окупанти розмістили свої війська і на території Асканії-Нови. Це створює загрози для флори та фауни заповідника.

Загалом ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається складною. Там є перебої зі світлом та електрикою, а окупанти так і не налагодили інфраструктуру за час окупації.

Обстріли Херсона та області