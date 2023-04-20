Грабіж і мародерство, – Жданов про відбирання окупантами човнів у людей на Херсонщині

Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. У Херсонській області загарбники незаконно конфісковують човни в українців.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, окупанти вже відібрали у херсонців понад 30 човнів.

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Росіяни відбирають човни в українців

Жданов зазначив, що гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо заявив про конфіскацію плавальних засобів у мешканців лівого берега. Як стверджують загарбники, човни потрібні для російського флоту.

Практично триває грабіж та мародерство щодо плавальних засобів. Човен для людей – ще одна допомога в господарстві. Коли її просто ні за що конфісковують, це дуже боляче та образливо,

– підкреслив він.

За словами військового експерта, що наразі окупаційна адміністрація вже відібрала у місцевих понад 30 човнів.

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Окупанти мінують Херсонщину

Олег Жданов зауважив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують мінувати райони та нарощувати оборонні можливості. Крім того, постраждали річки Конка та Дніпро.

"Є випадки, коли місцеві жителі підривались на ворожих мінах при спробі переправитись чи спуститись до води. Тобто мінується все. Росія докладає досить значних зусиль, щоб створити систему оборони", – додав військовий експерт.

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